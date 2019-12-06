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6 декабря • обновлено в 13:54
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Укололи в шею и усыпили: в Киеве таксиста дерзко ограбили пассажиры

1.7т
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В Киеве пассажиры ограбили водителя такси, забрав у него документы, личные вещи и автомобиль.

О происшествии сообщил пасынок мужчины, который обратился за помощью к журналистам. По его словам, отчим принял заказ 3 декабря в 17:00, говорится в сообщении Telegram-канала Kyiv Operative (чтобы посмотреть фото авто, доскролльте до конца страницы).

Укололи в шею и усыпили: в Киеве таксиста дерзко ограбили пассажиры

Коллаж

По дороге двое пассажиров попросили остановиться, чтобы купить кофе. Угостили водителя и отправились дальше по маршруту.

Автомобиль жертвы

Автомобиль жертвы

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"Один пассажир якобы ушёл по делам. В этот момент у водителя начало пропадать зрение и, после укола чего-то в шею, он потерял сознание", – написали в сообщении.

Автомобиль жертвы

Автомобиль жертвы

Уже после этого таксист очнулся в районе Боярки Киевской области. При нем не было ни водительского удостоверения, ни личных вещей или других документов. Автомобиль Toyota 2009 года выпуска с номерами AA5918IE тоже исчез.

Сообщение

Сообщение

Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве исчез мужчина 1983 года рождения – Сергей Ересько. Еще 23 ноября он сел в машину такси на улице Булгакова, 17, и направился к своему другу в сторону Лукьяновки. С того момента его никто не видел. Был одет в темно-синие джинсы, такого же цвета пуховик и темно-серые ботинки.

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Место
Украина Киев
Теги
полиция авто
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Хо Хол
Хо Хол
АТОшники шалят.
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