Угрожали Зеленским и притворялись: в центре Киева поймали авто с пьяными мужчинами

В среду, 14 августа, около 3:10 в Печерском районе Киева, на улице Шелковичной, после погони полицейские остановили автомобиль Hyundai Elantra с двумя мужчинами, у которых были признаки алкогольного опьянения. Водитель пересел на заднее сидение и притворился пассажиром.

Как написал "Информатор", беглецы обвинили правоохранителей и журналистов в коррупции, предлагали взятки и "угрожали президентом Украины Владимиром Зеленским" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам полиции, сотрудники заметили автомобиль, который, двигаясь по улице Бассейной, проехал на запрещающий сигнал светофора. Экипаж патрульных попытался остановить машину-нарушителя, однако люди в салоне отказались исполнять требования.

В Киеве поймали авто с пьяными мужчинами Информатор

Завязалась погоня, которая закончилась у дома по адресу улица Шелковичная, 36. По словам полицейских, автомобиль остановился и водитель перелез на заднее сиденье. Кроме него, в салоне находился еще один мужчина. У обоих были признаки алкогольного опьянения.

По одной из версий самих же беглецов, они вызвали драйвера, который убежал при виде полиции, а они оказались заложниками ситуации. Но по другой — это был не драйвер, а их друг. Согласно третьей версии, они просто поднимались с Бессарбской площади, а их несправедливо обвинили в езде в пьяном виде.

Позже водитель начал обвинять патрульных в коррумпированности, угрожать Зеленским и два раза попытаться дать им взятку в размере около трех тысяч долларов. После этого мужчины обвинили и журналистов издания в том, что они тоже коррупционеры и получили от полицейских по 100 долларов за съемку.

Они пытались всякими способами уклониться от проверки "Драггером". Поэтому правоохранители зафиксировали отказ от прохождения теста. Но все же контрольный забор зафиксировал алкоголь.

В результате обыска у водителя правоохранители обнаружили более тысячи гривен и около трех тысяч долларов США. Ему предъявили подозрение в вождении транспортного средства в нетрезвом состоянии, а машину эвакуировали на штрафплощадку.

У водителя правоохранители обнаружили более тысячи гривен и около трех тысяч долларов Информатор

Полиция поймала автомобиль с пьяными мужчинами Информатор

Подозреваемый общается по телефону Информатор

Правоохранители общаются с водителем Информатор

Правоохранители общаются с водителем Информатор

Драггер в руках правоохранителя Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 7 августа, в городе Сарны Ривненской области, на улице Котляревского, 15-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле отца сбил велосипедиста. От полученных травм пострадавший 8 августа скончался в больнице.

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