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Угрожал смертельной вакциной: под Киевом разбойник нападал на прохожих

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Под Киевом, в городе Борисполь, мужчина нападал на прохожих, требуя от них банковские карты и пароли. Жертвам он угрожал шприцом, в котором якобы находится смертельная инъекция.

Так, злоумышленник напал на девушку 18 лет и отобрал у нее мобильный телефон, наличные и карту. Лицо он прятал за медицинской маской, объяснили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киевской области.

"Правоохранители искали коренастого мужчину в темной верхней одежде и с капюшоном на голове. Его удалось поймать "по горячим следам". Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Полтавской области, который ранее уже имел проблемы с законом", — уточнили полицейские.

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Задержание

Задержание

Национальная полиция

Во время обыска у мужчины нашли украденный мобильный, карту, деньги, шприцы и ампулы. За разбойное нападение ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве задержали группу вооруженных мужчин в масках, которые пытались ограбить автозаправку KLO. У грабителей изъяли ножи и пистолеты.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаБорисполь
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