Угрожал пистолетом! В Киеве посреди улицы разгорелся конфликт из-за собаки

В Киеве мужчина угрожал пистолетом прохожим, которые попросили его следить за своей собакой.

Конфликт произошел 3 июня на ул. Вадима Гетьмана, сообщил участник стычки Евгений Гриценко в группе "Зоо Отрадный" в Facebook.

По его словам, угрожавший им мужчина может являться сотрудником правоохранительных органов, однако официально эти данные не подтверждены.

"Возле нашего парадного пьянствовала компания с отпущенной собакой. Пес начал к нам бежать и жена попросила, чтоб его забрали. Собаку увели, но за нами начал идти и возмущаться мужчина из той же компании! Я с собакой пошел вперед, а жена начала с ним разговаривать. В итоге он достал пистолет и начал в нас целиться с вопросом: "Конфликт исчерпан?" – рассказал ход событий Гриценко.

Иллюстрация 24.tv

Он также уточнил, что угрожавший им киевлянин оказался нетрезвым, а его пистолет – боевым.

Ул. Гетьмана Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве произошла стрельба в кафе. Вначале нападавший угрожал оружием, а затем принялся палить в пол. Пуля задела ногу посетителя кафе, журналиста. Нападавшим оказался бывший муж спутницы пострадавшего, 45-летний доброволец "Правого сектора".

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