ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
LadyCity

/Криминал

Угрожал пистолетом! В Киеве посреди улицы разгорелся конфликт из-за собаки

987Читать материал на украинском

В Киеве мужчина угрожал пистолетом прохожим, которые попросили его следить за своей собакой.

Конфликт произошел 3 июня на ул. Вадима Гетьмана, сообщил участник стычки Евгений Гриценко в группе "Зоо Отрадный" в Facebook.

По его словам, угрожавший им мужчина может являться сотрудником правоохранительных органов, однако официально эти данные не подтверждены.

"Возле нашего парадного пьянствовала компания с отпущенной собакой. Пес начал к нам бежать и жена попросила, чтоб его забрали. Собаку увели, но за нами начал идти и возмущаться мужчина из той же компании! Я с собакой пошел вперед, а жена начала с ним разговаривать. В итоге он достал пистолет и начал в нас целиться с вопросом: "Конфликт исчерпан?" – рассказал ход событий Гриценко.

Новости
В Киеве водитель Mercedes напал на маршрутчика с пистолетом: видео избиения
Иллюстрация

Иллюстрация

24.tv

Он также уточнил, что угрожавший им киевлянин оказался нетрезвым, а его пистолет – боевым.

Ул. Гетьмана

Ул. Гетьмана

Google-карты

Угрожал пистолетом! В Киеве посреди улицы разгорелся конфликт из-за собаки

Как писал OBOZREVATEL, в мае в Киеве произошла стрельба в кафе. Вначале нападавший угрожал оружием, а затем принялся палить в пол. Пуля задела ногу посетителя кафе, журналиста. Нападавшим оказался бывший муж спутницы пострадавшего, 45-летний доброволец "Правого сектора".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
2
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванова Оксана
Иванова Оксана
Огpoмнoe спаcибo тем, кто пoкaзал мнe этoт прекрасный сайт W︁W︁W︁.︁D︁I︁F︁I︁M︁A︁S︁.︁C︁O︁M︁/︁bmgepwj Пpoстo прoйдя опрoc пoлyчила почти пoлугoдoвую зарплaтy)) Пoльзуйтeсь, пoка еще ecть вoзмoжнoсть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения