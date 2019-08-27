Угрожал кувалдой и гранатой: в Киеве мужчина разгромил подъезд дома. Фото и видео

В Днепровском районе Киева, на проспекте Алишера Навои, 59, местный житель устроил погром в ответ на замечание. Кувалдой он побил домофон, вход в подъезд и стекла на лестничной площадке. Обошлось без пострадавших.

Как сообщил "Информатор", вызов на линию "102" поступил 26 августа около 20:00. По словам правоохранителей, мужчине, который проживал в доме на четвертом этаже пятиэтажки, сделали замечание (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Причиной стал окурок, который он выбросил, – в итоге разговор перерос в конфликт.

В Киеве мужчина разгромил подъезд дома Информатор

Во время скандала мужчина бросил в женщину банку с краской и ведро. После этого он взял кувалду и начал громить все вокруг: домофон, вход в подъезд, также на лестничной площадке были разбиты стекла.

Когда прибыли правоохранители, мужчина стоял на балконе четвертого этажа и угрожал бросить кувалду в толпу людей. Он добавил, что, если к квартире подойдут полицейские, – то взорвет гранату.

Правоохранители задержали буйного жильца. Также специалисты обследовали квартиру мужчины, но, предварительно, опасных предметов не нашли.

В Киеве мужчина разгромил подъезд дома Информатор

Он устроил погром в ответ на замечание Информатор

Кувалдой он побил домофон, вход в подъезд и стекла на лестничной площадке Информатор

Также мужчина угрожал бросить кувалду в толпу людей и взорвать гранату Информатор

В Киеве мужчина разгромил подъезд дома Информатор

Он устроил погром в ответ на замечание Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева 50-летний местный житель во время ссоры со своей 52-летней женой схватил лопату и избил ею женщину. А на следующий день киевлянин обнаружил пострадавшую мертвой.

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