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10 сентября • обновлено в 22:22
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Ударила ножом в шею: в Киеве задержали подозреваемую в жестоком убийстве. Фото

3.2т Читать материал на украинском

В Киеве задержали подозреваемую в убийстве местного жителя. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на проспекте Победы (Святошинский район).

Как написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, к правоохранителям поступило сообщение, что жители здания обнаружили окровавленного человека (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Врачи констатировали смерть мужчины и обнаружили два ножевых ранения. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве

полиция Киева

Полицейские установили личность погибшего: им оказался 45-летний киевлянин, который проживал в соседнем доме. По словам местных жителей, его ранее неоднократно видели в этом подъезде, ведь он приходил в гости к знакомой.

Так, 46-летнюю подозреваемую правоохранители задержали неподалеку – женщина на рынке распивала алкогольные напитки. Во время разговора с полицейскими она нервничала и путано объясняла, что случилось.

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"В конце концов рассказала, что погибший – ее знакомый, с которым она неоднократно употребляла спиртное. В тот день мужчина пришел в дом фигурантки пьяным, и она отказалась впускать его в квартиру. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударили ним знакомого в шею. Раненый пытался спуститься по лестнице, однако упал и скончался на месте", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В квартире задержанной правоохранители обнаружили, вероятно, пятна крови и кухонный нож. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертные исследования.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи уже сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке грозит до 15 лет заключения.

Место ужасного убийства

Место ужасного убийства

Полиция Киева

Правоохранители задержали подозреваемую

Правоохранители задержали подозреваемую

Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, в подъезде жилого дома обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами. Трагедия произошла на пр. Победы, в Святошинском районе.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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