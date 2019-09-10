Ударила ножом в шею: в Киеве задержали подозреваемую в жестоком убийстве. Фото

В Киеве задержали подозреваемую в убийстве местного жителя. Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в подъезде дома на проспекте Победы (Святошинский район).

Как написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook, к правоохранителям поступило сообщение, что жители здания обнаружили окровавленного человека (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Врачи констатировали смерть мужчины и обнаружили два ножевых ранения. Для установления окончательной причины смерти тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Киеве задержали подозреваемого в жестоком убийстве полиция Киева

Полицейские установили личность погибшего: им оказался 45-летний киевлянин, который проживал в соседнем доме. По словам местных жителей, его ранее неоднократно видели в этом подъезде, ведь он приходил в гости к знакомой.

Так, 46-летнюю подозреваемую правоохранители задержали неподалеку – женщина на рынке распивала алкогольные напитки. Во время разговора с полицейскими она нервничала и путано объясняла, что случилось.

"В конце концов рассказала, что погибший – ее знакомый, с которым она неоднократно употребляла спиртное. В тот день мужчина пришел в дом фигурантки пьяным, и она отказалась впускать его в квартиру. Между ними началась ссора, которая переросла в драку. Тогда женщина схватила кухонный нож и дважды ударили ним знакомого в шею. Раненый пытался спуститься по лестнице, однако упал и скончался на месте", – рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

В квартире задержанной правоохранители обнаружили, вероятно, пятна крови и кухонный нож. Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертные исследования.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи уже сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантке грозит до 15 лет заключения.

Место ужасного убийства Полиция Киева

Правоохранители задержали подозреваемую Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, в подъезде жилого дома обнаружили труп мужчины с колото-резаными ранами. Трагедия произошла на пр. Победы, в Святошинском районе.

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