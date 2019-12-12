Ударила ногой в голову: на Киевщине женщина внезапно напала на полицейского

Возле города Белая Церковь Киевской области на патрульного полицейского напала пьяная пассажирка автомобиля, который остановили правоохранители.

Инцидент произошел на контрольном стационарном пункте полиции автодороги Киев-Одесса. Об этом написала пресс-служба полиции Киевщины на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Наряд остановил авто, которое двигалось с одной включенной фарой. Правоохранители проверили документы водителя, который сразу устранил неисправность и сел за руль, чтобы ехать дальше.

На Киевщине женщина внезапно напала на полицейского Полиция Киевской области

Тогда из машины вышел пьяный пассажир и начал выяснять причину остановки. Он вел себя нагло, на замечания не реагировал и выбежал на проезжую часть дороги. Чтобы уберечь его от трагических последствий, полицейские попытались оттащить мужчину от трассы.

В этот момент "на защиту" родственника вышла еще одна пассажирка авто, которая внезапно изо всех сил ударила ногой в голову одного из патрульных. 30-летнюю жительницу Одесской области задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Содержание алкоголя в ее крови составляло 1 промилле.

У пострадавшего полицейского диагностировали травму головы и сотрясение мозга. По факту насилия в отношении сотрудника правоохранительного органа открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Женщине, которую доставили в в изолятор временного содержания, грозит ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Ее родственник будет обязан оплатить штраф. Полицейские составили в отношении него три административных протокола за нарушение ПДД пешеходами, за появление в общественных местах в пьяном виде и злостное неповиновение правоохранителям.

У Бело Церкви пьяная женщина напала на полицейского Полиция Киевской области

Как сообщал OBOZREVATEL:

В городе Яготин Киевской области 11 декабря неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по полицейским.

Дело в том, что там произошел конфликт из-за неправильной парковки легкового авто, которое загородило проезд другим машинам. Поэтому на место прибыли патрульные.

Мужчине после обстрела удалось скрыться. Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Сирена".

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