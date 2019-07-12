Убытки в 3 миллиона: на строительстве дорог под Киевом присваивали деньги

В Киевской области на ремонте автомобильных дорог систематически присваивали бюджетные деньги. В схеме были задействованы сотрудники сельсоветов и частные компании.

Они вносили в финансовую отчетность неправдивые ведомости об объемах и стоимости проведенных работ. Присвоенные деньги переводились в наличку и легализировались, сообщили на странице СБУ в Facebook.

Убытки оценили более чем в три миллиона гривен. Во время обысков у фигурантов дела нашли документацию, которая подтверждает преступления.

Обыски Facebook СБУ

"Руководителю одной из коммерческих организаций объявили о подозрении в преступлениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение и растрата чужого имущества или злоупотребление служебным положением в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка с тяжкими последствиями)", – уточнили в Службе безопасности Украины.

Как писал OBOZREVATEL, городского главу Василькова Киевской области Владимира Сабадаша отстранили от его должности из-за расследования подкупа избирателей. Сабадашу объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса: организация и руководство преступлением, присвоение, растрата имущества или злоупотребление служебным положением и незаконное завладение паспортом или другим документом.

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