Киберполиция объявила "войну" пиратам: стало известно о новом достижении

Под Киевом киберполицейские раскрыли деятельность пиратского сайта с фильмами.

Речь идет о портале kinoprostir.com, сообщили на странице в Facebook Департамента киберполиции НПУ.

"Оперативники установили 31-летнего мужчину, который был администратором этого ресурса. На протяжении трех лет сайт kinoprostir.com давал возможность пользователям без разрешения правовладельцев использовать и распространять большое количество произведений, в том числе и украинский фильм "Киборги", ― рассказали правоохранители.

Департмент киберполиции

Отмечается, что общая сумма ущерба оценивается в более чем 2,5 миллиона гривен.

В Киевской области, где проживал администратор-злоумышленник, полиция изъяла и отправила на экспертизу компьютерную технику, банковские карты и электронные носители информации.

Как писал OBOZREVATEL, киберполицейские раскрыли масштабную аферу с банковскими карточками.