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"Убивали несколько человек": отец Ноздровской озвучил новые подробности

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К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли 1 января под Киевом, причастны несколько человек.

Об этом заявил ее отец Сергей Дуняк во время заседания Обуховского суда Киевской области 6 февраля, передает корреспондент "Обозревателя".

"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", - предположил он.

При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его".

Корреспонденту "Обозревателя" отец Ноздровской сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

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"У внучки Насти началось обучение, с ней один полицейский. Еще один у нас дома", - уточнил он.

Как сообщал "Обозреватель, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.

Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.

Читайте все новости по теме "Убийство Ирины Ноздровской" на Обозревателе.

Автор
Александр КитральАлександр Китраль
Темы
Убийство Ирины НоздровскойНовости Киева и Киевской области
Персона
Ирина Ноздровская
Место
УкраинаКиев
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