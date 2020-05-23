Убитый подростком под Киевом мужчина оказался ветераном АТО: новые детали

Тимур Григоренко Криминал 12:24, 23.05.2020 Обновлено: 12:45, 23.05.2020

Убитый подростком в Вышгороде Киевской области мужчина оказался ветераном АТО из батальона "Айдар" – Игорь Корниенко, позывной "Корней".

Об этом в комментарии "Погляду" рассказал глава Общественного союза "Мы украинцы" Иван Татауров. Он сообщил, что Корниенко был участником Майдана Достоинства, а с первых дней войны на Донбасе вошел в состав "Айдара".

"После двух лет боевой жизни вернулся в Вышгород, где занимался охранной деятельностью. Был искренним, уравновешенным человеком, боролся с наркопреступностью", – отмечено в сообщении.

Игорь Корниенко
Погляд

Прощание и похороны ветерана АТО пройдут в субботу, 23 мая, в Вышгороде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.

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