В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства

Мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в авто в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.
Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.
По данным инсайдера, труп был обнаружен в автомобиле Hyundai Accent в Шевченковском районе. Погибший - 1977 г. р.
"Стреляли через спинку сиденья. Пуля, предварительно калибром 7,62 мм, пробила тело и застряла в панели приборов. Все указывает на то, что мужчину убили", - сообщил источник.
ЧП произошло на ул. Щусева
По предварительным данным убийца находился на заднем сиденье.
Также стало известно, что полицейского звали Дмитрий Глушак. Последнее место его работы - департамент оперативно-технических мероприятий ГУНП в Киеве.
Одной из причин убийства называют профессиональную деятельность, связанную с прослушкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ранили мужчину, который позже скончался в больнице.
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