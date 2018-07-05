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В Киеве застрелили подполковника полиции: подробности убийства

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Мужчина, тело которого с огнестрельным ранением обнаружили в авто в Киеве, был подполковником одного из департаментов Национальной полиции Украины.

Об этом OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

По данным инсайдера, труп был обнаружен в автомобиле Hyundai Accent в Шевченковском районе. Погибший - 1977 г. р.

"Стреляли через спинку сиденья. Пуля, предварительно калибром 7,62 мм, пробила тело и застряла в панели приборов. Все указывает на то, что мужчину убили", - сообщил источник.

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По предварительным данным убийца находился на заднем сиденье.

Также стало известно, что полицейского звали Дмитрий Глушак. Последнее место его работы - департамент оперативно-технических мероприятий ГУНП в Киеве.

Одной из причин убийства называют профессиональную деятельность, связанную с прослушкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ранили мужчину, который позже скончался в больнице.

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Темы
ЭксклюзивНовости Киева и Киевской области Криминал
Место
УкраинаКиев
Объекты
криминалНациональная полиция Украины
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Путин лично сидел на заднем сидении авто. Это подтверждает наличие георгиевских ленточек, прокламаций против вальцмана, три российских флага,пять российских паспортов и кусок простреленного автобуса с Волновахи
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Рябинин Владимир, ты тварь сидел там мразь,когда уже ваша недострана с недонародом пропадет с карты мира выродки
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