"Убирали половину черепа": выяснились детали о ранении полицией ребенка под Киевом

Хирурги не смогли достать пулю из головы 5-летнего ребенка, в ранении из пистолета которого в Переяслав-Хмельницком Киевской области подозревают полицейских.

Об этом во время брифинга сообщил главврач Киевского городского центра детской нейрохурургии Александр Гончарук. Он отметил, что при таком ранении доставать пулю не имеет смысла. По словам медика, пострадавшему пришлось "убирать половину черепа".

"Убрана гематома. Пуля находится в мозге. Удалять ее при таких состояниях и вообще смысла удаление не имеет", – сообщил медик.

Ребенок госпитализирован Facebook Департамент здравоохранения Киевской ОГА

Гончарук уточнил, что малыш находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как писал OBOZREVATEL, 31 мая во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Позже выяснилось, что они были пьяными. Сперва работники полиции утверждали, что мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Позже они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли целый склад оружия.

3 июня стало известно, что действия полиции квалифицируют как неосторожное тяжелое или средней тяжести повреждение, что влечет за собой общественные исправительные работами или лишение свободы до двух лет.

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