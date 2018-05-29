Убили во второй день рождения: последний пост Бабченко стал пророческим

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили в его "второй день рождения".

Именно так написал ведущий в своем последнем посте в Facebook 29 мая:

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается".

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, до больницы он не доехал и скончался в машине "скорой".

Волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай рассказал об угрозах журналисту.