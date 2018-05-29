УкрEngРус
Регистрация
LadyCity

Убили во второй день рождения: последний пост Бабченко стал пророческим

17.8тЧитать новость на украинском

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили в его "второй день рождения".

Именно так написал ведущий в своем последнем посте в Facebook 29 мая:

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается".

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, Аркадия Бабченко застрелили в своем доме, до больницы он не доехал и скончался в машине "скорой".

Волонтер и товарищ убитого Мирослав Гай рассказал об угрозах журналисту.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
37
7
Смешно
2
Интересно
95
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Крым Андрей
Крым Андрей
То-есть награда всё же нашла героя.
Ответить
0
1

Наши блоги