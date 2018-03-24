Убил жену и вскрыл себе вены: детали кровавого ЧП под Киевом

Мужчина, который зарезал жену в селе Мотовиловка Фастовского района Киевской области, после чего пытался покончить с собой, злоупотреблял алкоголем.

"То, что он виноват – он мерзавец, это однозначно. Я даже не хочу об этом говорить. Он втянул ее в пьянку, он мало работал, не хотел работать", - заявил отчим погибшей, пишет ТСН.

По его словам, супруги уже несколько лет нигде не работали, а их 16-летний сын в основном жил в Фастове у бабы с дедом. Погибшая угрожала мужу разводом, говорит отчим.

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"То, что она говорила, что я от тебя уйду – это да, но куда, к кому, я не знаю. Произошло это вот здесь, на пороге дома, с его слов. Версия такая, что после этих слов он хватает нож и бьет ее сразу", - рассказал мужчина.

Попав ножом в ребро, предполагаемый убийца затащил женщину в комнату. Осознав, что натворил, он решил порезать вены, написал прощальную записку и вызвал скорую. Медики успели спасти злоумышленнику жизнь. Женщина от ужасных ран скончалась на месте.

По словам соседов, супруги постоянно ссорились и дрались.

"Были нормальные, потом спились люди, да и все. Что вы сделаете. Такие, не работали последние годы нигде. Он, она, вдвоем и еще там к ним кто-то приходил все время", - говорят селяне.

Более того, узнав о смерти дочери, даже мать сначала отказывалась приехать, но потом все же передумала.

Сейчас злоумышленника задержали и доставили в СИЗО. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Обозреватель", трагедия произошла 21 марта. После очередной ссоры 44-летняя женщина сказала мужу, что хочет уйти к другому. Разъяренный глава семьи схватил кухонный нож и ударил потерпевшую в область грудной клетки.