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23 ноября • обновлено в 09:39
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/ Криминал

Убил одним ударом: в Киеве возле паба произошла жуткая трагедия

11т
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В ночь на 23 ноября в Киеве в микрорайоне Нивки убили мужчину.

Как сообщает "Информатор", предварительно смерть наступила после удара в голову.

Известно, что компания людей отдыхала в заведении "Портер Паб". Один из друзей выше на улицу и долго не возвращался. Заметив его отсутствие, люди вышли на поиски, и нашли бездыханное тело на тротуаре.

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Со слов очевидцев, к погибшему подошел другой мужчина и ударил в голову, после чего он упал и больше не вставал. После нападавший сбежал во дворы.

На место ЧП вызвали "скорую помощь", но врачи лишь констатировали смерть. Погибшему было около 40 лет.

После прибыла полиция, которая начала розыск нападавшего. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы устанавливаются.

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Информатор

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Информатор

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Информатор

Убийство в Киеве

Убийство в Киеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из многоэтажных домов Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
убийство Национальная полиция Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Не ту страну назвали Сомали...
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