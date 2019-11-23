Убил одним ударом: в Киеве возле паба произошла жуткая трагедия

В ночь на 23 ноября в Киеве в микрорайоне Нивки убили мужчину.

Как сообщает "Информатор", предварительно смерть наступила после удара в голову.

Известно, что компания людей отдыхала в заведении "Портер Паб". Один из друзей выше на улицу и долго не возвращался. Заметив его отсутствие, люди вышли на поиски, и нашли бездыханное тело на тротуаре.

Со слов очевидцев, к погибшему подошел другой мужчина и ударил в голову, после чего он упал и больше не вставал. После нападавший сбежал во дворы.

На место ЧП вызвали "скорую помощь", но врачи лишь констатировали смерть. Погибшему было около 40 лет.

После прибыла полиция, которая начала розыск нападавшего. По словам очевидцев на нем была черная куртка и черные штаны, других примет они не запомнили. Обстоятельства трагедии и местонахождение возможного убийцы устанавливаются.

Убийство в Киеве Информатор

Убийство в Киеве Информатор

Убийство в Киеве Информатор

Убийство в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из многоэтажных домов Киева родной брат в пьяной драке убил 34-летнюю сестру.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!