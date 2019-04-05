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/Криминал

Убил одним ударом: камера зафиксировала ЧП в супермаркете Киева

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В супермаркете Киева между посетителями возник конфликт, который закончился смертью одного из мужчин.

Преступление произошло 4 апреля в "Сильпо" на ул. Калнышевского, 2 в Оболонском районе.

На кадрах, опубликованных на канале "Kyiv Operativ", видно, что возле отдела кулинарии между двумя покупателями произошел короткий разговор. В какой-то момент один из мужчин резко ударил оппонента в голову.

Момент удара

Момент удара

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"Всё бы ничего, но парень упал, а через некоторое время умер. Боец убежал. На вид молодой, 170 примерно рост, был в капюшоне и кепке, жилетка с толстыми белыми шнурками на капюшоне", – сообщил автор видеоролика.

Автор также попросил всех, кто узнает беглеца, обращаться в Оболонское районное отделение полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал" в Киеве боксер Петр Очеретяный убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Погибший – сотрудник Управления госохраны Василий Хмелюк.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
криминалсупермаркет
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