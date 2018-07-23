Убил и резал ножом: полиция со стрельбой задержала в Киеве гражданина Польши

В Киеве полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранца. В момент ареста он ножом бил женщину, а позже с оружием кинулся на правоохранителей.

В ночь на 23 июля патрульные получили сообщение о найденном трупе на ул. Гната Хоткевича, что в Днепровском районе столицы. У жертвы были множественные ножевые ранения. По камерам наблюдения с места ЧП правоохранители зафиксировали особые приметы преступника, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева.

"Возле дома на ул. Двинская наряд полиции увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали "скорую", а правоохранители начали задерживать нападавшего, похожего на мужчину, зафиксированного на видеонаблюдении", ― отметили в пресс-службе.

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Подозреваемый с ножом набросился на сотрудника полиции, поэтому правоохранитель был вынужден применить табельное оружие. Злоумышленником оказался гражданин Польши, 1989 года рождения. Его с ранением ноги госпитализировали в больницу. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 с. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (покушение на жизнь правоохранителя).

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