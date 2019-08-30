Убийца оказался товарищем: появились подробности ужасного преступления под Киевом. Фото 18+

На Киевщине поймали мужчину, который убил своего товарища. Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца 28 августа нашли в канаве в селе Белогородка (Киево-Святошинский район).

Как сообщил начальник полиции Киевщины Андрей Небытов на своей странице в Facebook, труп обнаружили жители коттеджного городка "Зеленый бульвар" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. Внимание, снимки 18+).

"Криминальная полиция Киевской области совместно с оперативниками Киево-Святошинского района задержали убийцу, который лишил жизни своего товарища", – написал правоохранитель.

На Киевщине поймали мужчину, который убил своего товарища Facebook Андрея Небытов

Также полицейские провели ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий и установили личность погибшего.

Они в течение суток вышли на след подозреваемого, определили место нахождения и задержали.

Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца нашли в канаве Facebook Андрея Небытов

Задержанный мужчина Facebook Андрея Небытов

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа в селе Белогородка (Киево-Святошинский район, Киевская область) в мелиоративной канаве нашли труп мужчины с ножевым ранением в области сердца.

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