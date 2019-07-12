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/ Криминал

Опасный больной гуляет на свободе: в Киеве произошло кровавое убийство

2.3т Читать материал на украинском

В Киеве полиция разыскивает 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве бывшей супруги.

Трагедия произошла в пятницу, 12 июля, на ул. Каунасская в Днепровском районе. Так, по словам матери злоумышленника, в квартиру к ее сыну пришла бывшая жена.

"Во время разговора между ними возникла ссора. В результате мужчина схватил нож и ударил потерпевшую в грудь, после чего скрылся. На его поиски ориентированы все наряды полиции", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Подозреваемый в убийстве

Подозреваемый в убийстве

ГУНП в Киеве

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Из своих источников наши журналисты узнали, что мужчина страдает психическими отклонениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал свою соседку. В результате пострадавшая скончалась от полученных травм.

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Темы
Криминал Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Теги
криминал Национальная полиция Украины убийство
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Из источников нацистов, понятно - очередное их животное мародер...
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