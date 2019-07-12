Опасный больной гуляет на свободе: в Киеве произошло кровавое убийство

В Киеве полиция разыскивает 54-летнего мужчину, который подозревается в убийстве бывшей супруги.

Трагедия произошла в пятницу, 12 июля, на ул. Каунасская в Днепровском районе. Так, по словам матери злоумышленника, в квартиру к ее сыну пришла бывшая жена.

"Во время разговора между ними возникла ссора. В результате мужчина схватил нож и ударил потерпевшую в грудь, после чего скрылся. На его поиски ориентированы все наряды полиции", – сообщили в пресс-службе ГУНП в Киеве.

Подозреваемый в убийстве ГУНП в Киеве

Из своих источников наши журналисты узнали, что мужчина страдает психическими отклонениями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области мужчина изнасиловал свою соседку. В результате пострадавшая скончалась от полученных травм.

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