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LadyCity

/Криминал

Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление

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Вдова убитого в Киеве военного Управления госохраны Василия Хмелюка высказала надежду, что виновного в смерти ее мужа посадят в тюрьму.

Об этом она написала в комментариях к своему посту-воспоминанию о роковом вечере 2 января, когда Василий Хмелюк погиб после единственного удара профессионального боксера Петра Очеретяного.

"Убийца в тюрьме научится не убивать людей за живых и невредимых собак. Он убил человека и будет сидеть долго!" — написала Хмелюк.

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Также женщина призналась, что ей очень тяжело проходить мимо места убийства, которое находится рядом с ее домом.

Василий и Алина Хмелюки

Василий и Алина Хмелюки

Instagram Алина Хмелюк

Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление
Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление

В комментариях к посту женщины многие пользователи выразили ей поддержку, отметив, что знали ее мужа как хорошего и спокойного человека.

"Я знала Васю, потому что училась с ним в одной школе — он был веселым, хорошим парнем", — поделилась одна из комментаторов.

"Вася — тот, на кого ровнялся не один человек", — поддержал еще один пользователь.

Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление
Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление
Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление

Как Убили Моего Мужа‼️ ⠀расскажу все как есть, так как сил нет читать этот бред журналистов. ⠀ ⠀2 января в 22.30 я, муж Василий, маленький Глебик (1,3 года), брат Васи Дима (12лет), мой брат Леша и друг Никита. Возвращались из гостей, были у нашей с Лешей двоюродной сестры (заехали на чизкейк). ⠀за рулем был мой брат, подъезжая к жилому комплексу, к шлагбауму. Он не пропустил отвязанную таксу. Из-за чего боксер-убийца подошёл к окну и начал возмущаться, ругаться и тд. Сзади нашей машины уже собралась очередь на взъезд во двор. ⠀Мой муж Вася вышел из машины для того что бы поговорить из-за чего он так возмущается. С ним вышел и Никита, мало ли, вдруг неадекватный. ⠀ ⠀тем временем Лёша завёз нас во двор. Я с маленьким Глебом и Димой осталась в машине, а сам пошёл к парням. ⠀ ⠀Вася стоял, руки в карманах и спорили что-то на счёт собаки. И тут боксёр-убийца нанёс неожиданный удар в голову, Вася упал ( затылком не ударился). Боксёр-убийца Отвязал свою вторую собаку Мастиф, взял проклятую таксу и скрылся. ⠀Леша и Никита начали оказывать первую помощь и приводить в чувства. ⠀потом Леша позвал меня. Вася был без сознания, но вроде пульс был или может мы просто хотели в это верить. ⠀я вызвала все скорые которые знала. ⠀приехали очень быстро, где-то через минут 5. Но было поздно!!! ⠀долго пытались реанимировать. Но мужа не стало. Вскрытие показало: смерть наступила от удара в голову, кровоизлияние. ⠀ ⠀убийца-боксёр - Петр очеретяный, 36 лет, профессиональный боксёр, живет в соседнем квартале, ул предславенская 51. ⠀ ⠀после того как убил мужа, скрывался сутки, сбрил бороду. Когда понял что в тупике пришёл сдаваться в полицию с адвокатом. ⠀ ⠀то что пишут в интернете - не верьте. ⠀пистолета у мужа не было ( во первых в его пальто очень мелкие карманы, даже телефон выпадал, во-вторых он очень любил и дорожил своей работой и знал что малейший "косяк" ( драка, потасовках) сразу попрут. А он был в УДО, в элитном подразделении охраны президента) в свои 26 лет. Самый молодой и очень перспективный офицер. ⠀и ксивой тоже никогда не размахивал, так как это очень конфиденциальная информация. ⠀ ⠀Продолжение в комментариях ⬇️⬇️

Публикация от Алина Хмелюк (@ali_khmelyuk)

Как писал OBOZREVATEL:

  • 2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Поводом для этого стал "дорожный" спор — нападавший и жертва не могли ''поделить'' приоритетность движения.

  • Боксер скрылся с места происшествия и сутки прятался от правоохранителей. После огласки его имени и фамилии Павел Очеретяный сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

  • Подозреваемому в убийстве боксеру Петру Очеретяному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Жил как собака так и...сдох
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