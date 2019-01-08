Убийство военного в Киеве: молодая вдова сделала эмоциональное заявление

Вдова убитого в Киеве военного Управления госохраны Василия Хмелюка высказала надежду, что виновного в смерти ее мужа посадят в тюрьму.

Об этом она написала в комментариях к своему посту-воспоминанию о роковом вечере 2 января, когда Василий Хмелюк погиб после единственного удара профессионального боксера Петра Очеретяного.

"Убийца в тюрьме научится не убивать людей за живых и невредимых собак. Он убил человека и будет сидеть долго!" — написала Хмелюк.

Также женщина призналась, что ей очень тяжело проходить мимо места убийства, которое находится рядом с ее домом.

Василий и Алина Хмелюки Instagram Алина Хмелюк

В комментариях к посту женщины многие пользователи выразили ей поддержку, отметив, что знали ее мужа как хорошего и спокойного человека.

"Я знала Васю, потому что училась с ним в одной школе — он был веселым, хорошим парнем", — поделилась одна из комментаторов.

"Вася — тот, на кого ровнялся не один человек", — поддержал еще один пользователь.

Как писал OBOZREVATEL: