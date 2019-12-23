Убийство журналиста на Киевщине: подозреваемого внезапно отпустили под залог

Суд отпустил под залог в 500 тысяч гривен одного из трех подозреваемых в умышленном убийстве журналиста Юрия Булата в городе Славутич Киевской области.

Такую меру пресечения избрал суд города Киева, написала пресс-служба полиции Киевщины.

Ранее Славутицький суд дал возможность внесения залога за подозреваемого, но в определенный срок этого не сделали, поэтому он не получил возможности выйти на свободу.

На Киевщине убили журналиста Юрия Булата

Позже в суд обратились правоохранители с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого. Шевченковский суд избрaв ему меру пресечения – содержания под стражей с правом залога в сумме 500 тысяч гривен, которая была сразу внесена.

Прокуратура Киевской области начала готовить апелляцию по обжалованию такого судебного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июля в Славутиче (Киевская область) мужчине во время драки перерезали горло – он погиб мгновенно.

Мужчина, который погиб от ножевого ранения в Киевской области, работал журналистом. Его имя – Юрий Булат.

По словам друзей Булата, подозреваемые в убийстве журналиста являются известными в городе уголовными личностями.

Подозреваемому в убийстве Булата в Славутиче уже давали возможность выйти на свободу после внесения залога.

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