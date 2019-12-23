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23 декабря • обновлено в 14:32
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/ Криминал

Убийство журналиста на Киевщине: подозреваемого внезапно отпустили под залог

1.3т
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Суд отпустил под залог в 500 тысяч гривен одного из трех подозреваемых в умышленном убийстве журналиста Юрия Булата в городе Славутич Киевской области.

Такую меру пресечения избрал суд города Киева, написала пресс-служба полиции Киевщины.

Ранее Славутицький суд дал возможность внесения залога за подозреваемого, но в определенный срок этого не сделали, поэтому он не получил возможности выйти на свободу.

На Киевщине убили журналиста Юрия Булата

На Киевщине убили журналиста Юрия Булата

Позже в суд обратились правоохранители с ходатайством о продлении срока содержания под стражей подозреваемого. Шевченковский суд избрaв ему меру пресечения – содержания под стражей с правом залога в сумме 500 тысяч гривен, которая была сразу внесена.

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Прокуратура Киевской области начала готовить апелляцию по обжалованию такого судебного решения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 21 июля в Славутиче (Киевская область) мужчине во время драки перерезали горло – он погиб мгновенно.

  • Мужчина, который погиб от ножевого ранения в Киевской области, работал журналистом. Его имя – Юрий Булат.

  • По словам друзей Булата, подозреваемые в убийстве журналиста являются известными в городе уголовными личностями.

  • Подозреваемому в убийстве Булата в Славутиче уже давали возможность выйти на свободу после внесения залога.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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фил филька
фил филька
а как вы хотели это же журналист а не атошник. эка невидаль в украине журналиста замочили. это типа ежедневной гранаты - уже считай традиция))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На поминках в Чикаго (США) произошла ссора, которая закончилась стрельбой с 13 пострадавшими. Об этом сообщает Associated Press. Полицейские задержали по делу об этой перестрелке по меньшей мере одного человека — чернокожего 37-летнего Марчиано Уайта. Оружие находилось у него нелегально. Известно, что стреляли и внутри дома, и на выходе из него. Сообщается, что четверо из тринадцати пострадавших получили тяжелые ранения. Возраст раненых — от 16 до 48 лет. Они были гостями вечеринки в честь дня рождения недавно убитого мужчины. Район Энглвуд, в котором произошла перестрелка, населен в основном людьми с низкими доходами и известен высоким уровнем преступности. Мэр города Лори Лайтфут посетила пострадавших в больнице и призвала их рассказать о произошедшем правду. «Люди, которые были в этом доме, знают, что случилось, и мы очень просим их победить свой страх и выдать информацию», — сказала она журналистам. По данным издания, властям Чикаго удается постепенно снижать количество убийств вот уже три года подряд. К концу 2019 года зафиксировано 475 убийств, в прошлом году их было 549, а двумя годами ранее, в 2016 — примерно 750.
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