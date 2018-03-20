Убийство женщины у детсада под Киевом: появились новые подробности

Убийство 42-летней Лилии Гордеевой – матери троих детей из Фастова – заказала бизнес-партнер ее мужа 55-летняя женщина, имеющая киевскую прописку.

Всего же по делу задержаны и сын киевлянки, который, по версии следствия является организатором преступления, а также 43-летний исполнитель, который тоже не побоялся взять в подельники сына, как рассказали "КП" в Украине" в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Гордееву жестоко зарезали возле детского садика в центре города, куда женщина шла за младшим сыном.

По версии следствия, причиной жестокого преступления стал бизнес, который достался Лилии в наследство от мужа, умершего четыре года назад.

Супруг на паях с той самой киевлянкой владел автомойкой, ему принадлежала большая часть акций. После внезапной смерти мужчины партнерша и ее сын захотели полностью завладеть общим делом и даже завели с Лилией гражданскую тяжбу.

Суды шли долго, и злодейка решила поторопить события, физически устранив конкурентку.

Через своего знакомого киевлянка подыскала исполнителя и выдала ему 12 тысяч долларов. Однако киллер оказался мошенником – взял деньги и скрылся.

Тогда заказчица потребовала, чтобы убийство исполнил посредник.

Как ей удалось добиться согласия, в следствии молчат, но факт, что 42-летний киевлянин приехал вместе с сыном в четыре вечера к детскому садику, Лилия обычно забирала младшего ребенка в это время. Сына оставил в машине, а сам подстерег женщину и стал остервенело бить ножом. Всего нанес 24 удара.

Лилия скончалась на операционном столе больницы, куда сумела дойти, истекая кровью. Сиротами остались 3-летний малыш, 4-летняя девочка и 20-летний Максим, который вынужден был бросить учебу в Польше, чтобы опекать брата и сестричку. У детей есть бабушка, но она сама требует ухода – пенсионерка фактически слепа.

Как отмечает издание, в последнее время, говорят знакомые, она держала на рынке Фастова точку – торговала детскими вещами.

"После смерти мужа она всю отдавала себя детям. Тянула обучение сына за границей, растила младшеньких. У нее даже в соцсети о себе написано: "Здоровые и счастливые дети!" И за собой она всегда следила, ее все называли красавицей", - рассказала одна из подруг погибшей.

Официально смерть супруга Лилии наступила вследствие болезни. Но многие считают, что его могли отравить. Следствие по делу продолжается.

Напомним, что 16 марта по подозрению в убийстве матери трех детей Лилии Гордеевой были задержаны четыре человека. Первым информацию о задержании сообщил "Обозреватель". Позже полицияподтвердила задержание, отметив, что убийство Гордеевой было заказным.