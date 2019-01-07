Убийство военного в Киеве: вдова раскрыла неизвестные подробности трагедии

Жена убитого в ходе перепалки на территории элитного ЖК в Киеве сотрудника Управления государственной охраны Василия Хмелюка рассказала о подробностях трагедии.

"Расскажу все как есть, так как сил нет читать этот бред журналистов", — написала она на своей странице в Instagram.

Семья Хмелюк instagram.com/ali_khmelyuk/

По ее словам, в злополучный вечер 2 января они вместе с мужем, маленьким ребенком, братьями и другом возвращались из гостей. "За рулем был мой брат, подъезжая к жилому комплексу, к шлагбауму. Он не пропустил отвязанную таксу. Из-за чего боксер-убийца подошёл к окну и начал возмущаться, ругаться и т. д. Сзади нашей машины уже собралась очередь на заезд во двор", — начала свой рассказ Алина Хмелюк.

instagram.com/ali_khmelyuk/

Ее муж вышел из машины для того, чтобы выяснить, почему столько возмущений. "Я с маленьким Глебом и Димой (брат Василия. — Ред.) осталась в машине, а сам пошел к парням. Вася стоял, руки в карманах и спорили что-то на счет собаки. И тут боксер-убийца нанес неожиданный удар в голову, Вася упал (затылком не ударился). Боксер-убийца отвязал свою вторую собаку Мастифа, взял проклятую таксу и скрылся", — написала вдова.

instagram.com/ali_khmelyuk/

По ее словам, первую помощь оказали ее брат Алексей и друг семьи Никита.

"После того, как убил мужа, скрывался сутки, сбрил бороду. Когда понял, что в тупике, пришел сдаваться в полицию с адвокатом. То, что пишут в интернете — не верьте. Пистолета у мужа не было (во-первых, в его пальто очень мелкие карманы, даже телефон выпадал, во-вторых, он очень любил и дорожил своей работой, и знал, что малейший "косяк" (драка, потасовках) сразу попрут. А он был в УГО, в элитном подразделении охраны президента) в свои 26 лет. Самый молодой и очень перспективный офицер. И ксивой тоже никогда не размахивал, так как это очень конфиденциальная информация", — подытожила Алина.

instagram.com/ali_khmelyuk/

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента одним ударом в голову.

По словам очевидцев, к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехали на авто. Водитель вышел из машины и после диалога получил удар кулаком, от которого и скончался на месте. Момент его жестокого убийства в центре Киева попал на видео.

Подозреваемый попал на камеры

Погибшим в ходе перепалки оказался военнослужащий Управления государственной охраны.

Боксер Соцсети