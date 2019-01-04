Убийство военного в Киеве: подозреваемый заговорил

Подозреваемый в убийстве сотрудника Управления государственной охраны боксер Петр Очеретяный рассказал свою версию произошедшего.

Об этом после заседания суда, где ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога, рассказала пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец для LIGA.net.

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"Это была словесная перепалка между подозреваемым и людьми, которые подъехали на машине. По его словам, они чуть не задавили его собаку. Он им сделал замечание. В ходе перепалки подозреваемый нанес удар", – подчеркнула Максимец.

Петр Очеретяный ringside24.com

Она не смогла подтвердить, что погибший был сотрудником УГО, добавив, что такая информация не звучала в судебном заседании.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 января на территории ЖК "Французский квартал", мужчина убил своего оппонента одним ударом в голову.

По словам очевидцев, к молодому человеку, выгуливающего собаку, подъехал на авто другой мужчина. Он вышел из машины, чтобы продолжить диалог, однако получил удар кулаком, после чего упал.

Позже в сети появилось фото подозреваемого. Он был одет в спортивный костюм и пуховик, а также с ним были две собаки. Позже появилась информация, что в убийстве подозревается боксер Петр Очеретяный.