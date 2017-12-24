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Убийство Веремия: возмутительный приговор предводителю титушек спровоцировал протесты в Киеве

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На Майдане Незалежности в Киеве состоится митинг с требованием правосудия в отношении руководителя "титушок" Юрия Крысина, причастного к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Об этом в своем Facebook написал бывший военный, участник АТО Маси Найем.

"Напоминаю, что после трех лет суд Шевченковский райсуд Киева приговорил к 4 годам лишения свободы условно руководителя группы "титушок" Юрия Крисына за причастность к убийству", - отметил он.

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"Проблема в идеологической и ментальной родственности некоторых из тех, кто в этой стране принимает решения, с такими как Крысин. Я выхожу на акцию, потому что я против мафиозных раскладов в нашем государстве, против безнаказанности бандосов, причастных к убийству журналистов, против практики привлечения "титушок". Нам нужна антикриминальная и антимафиозная революция точнее, эволюция", - написала на своей странице журналист Мария Томак.

Ранее "Обозреватель" писал, что известно об осужденном предводителе "титушек".

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Темы
Новости Киева и Киевской области Акции протеста в КиевеКриминалЕвромайданНебесная Сотня
Персона
Маси Найем
Место
УкраинаКиев
Объекты
КиевМайдан
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