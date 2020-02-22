Убийство в доме Кожары: появились фото и видео с места ЧП

В сети появились фото и видео с места загадочной гибели медиаменеджера Сергея Старицкого. Трагедия произошла в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары.

Их опубликовало издание "Информатор". Сообщается, что на месте ЧП работали правоохранители, однако они отказались комментировать ситуацию (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также журналисты рассказали, что за происходящим наблюдали несколько жителей соседних домов, которые подтвердили, что в этом доме действительно проживает семья Кожары. Других подробностей они не знают.

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

При этом около дома собрались несколько человек в деловых костюмах, которые подошли к корреспондентам и предупредили, что их снимать категорически запрещено. Та же ситуация повторилась, когда запускался стрим. Примечательно, что Кожары среди этих мужчин не было, а по дому напугано бегала женщина, которая, увидев съемочную группу, стала метаться по комнатах с панорамными окнами и выключать свет.

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Дом Кожары, где произошла трагедия "Информатор"

Старицкий загадочно погиб в доме Кожары "Информатор"

Известно, что погибший ранее возглавлял компанию "Спорт медиа проект". Она занималась изданием журналов и газет, но прекратила деятельность еще в 2008 году. Кроме того, известно, что Старицкий работал в агентстве Atlantic Group и ходили слухи о его назначении на должность на телеканале "Интер" в 2006 году.

Леонид Кожара "Информатор"

Сергей Старицкий "Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, обнаружили труп с огнестрельным ранением.

Погибшим оказался Сергей Старицкий. Выяснилось, что Кожара и его гость во время ЧП находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Стрельба произошла во время застолья. Одна из его участниц Марина К. сообщила, что компания выпивала с 15:00.

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