Убийство в доме Кожары: экс-министр сорвал следственный эксперимент

Следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту убийства медиаменеджера Сергея Старицкого оказался сорванным. Он должен был состояться 2 марта в 13:00.

Как сообщили на официальной странице юридической компании "Миллер" (защищает интересы семьи погибшего) в Facebook, собственников дома, где произошло убийство, заранее предупредили о необходимости проведения следственных действий. Однако Кожара и его жена проигнорировали это и не оказались дома в назначенное время.

По словам адвокатов семьи Старицкого, на месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи СО Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты, эксперты-баллисты, судебно-медицинский эксперт, а также судебно-медицинский эксперт-криминалист.

Убийство в доме Кожары

"По словам следователей, адвокаты Кожары были также предупреждены о следственном действии, на что они в телефонном разговоре ответили, что будут через час и вместе с доверенным лицом дадут возможность провести следственное действие в доме Кожары. Ожидание владельцев помещения затянулось на два часа, после чего прибыли двое лиц, представились адвокатами Леонида Кожары и сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза", – говорится в заявлении компании "Миллер".

Что касается жены Кожары, то она якобы тоже находится вместе с супругом в больнице "Феофания". Более того, адвокаты Кожары заявили, что их подзащитный потребовал не проводить следственный эксперимент без его участия.

О срыве следственного эксперимента написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Казанский. Он подтвердил версию юридической компании "Миллер".

"Как я и предупреждал, супруги Кожар пытаются уйти от ответственности. Впрочем, родные Старицкого не собираются с этим мириться и настроены требовать справедливого расследования и наказания для виновных", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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