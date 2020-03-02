Главная Новости
2 марта • обновлено в 17:26
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

Убийство в доме Кожары: экс-министр сорвал следственный эксперимент

3.9т
Читать материал на украинском

Следственный эксперимент в доме экс-министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту убийства медиаменеджера Сергея Старицкого оказался сорванным. Он должен был состояться 2 марта в 13:00.

Как сообщили на официальной странице юридической компании "Миллер" (защищает интересы семьи погибшего) в Facebook, собственников дома, где произошло убийство, заранее предупредили о необходимости проведения следственных действий. Однако Кожара и его жена проигнорировали это и не оказались дома в назначенное время.

По словам адвокатов семьи Старицкого, на месте происшествия присутствовали представители потерпевших, следователи СО Киево-Святошинского отдела полиции, руководство следственного управления, криминалисты, эксперты-баллисты, судебно-медицинский эксперт, а также судебно-медицинский эксперт-криминалист.

Убийство в доме Кожары

Убийство в доме Кожары

"По словам следователей, адвокаты Кожары были также предупреждены о следственном действии, на что они в телефонном разговоре ответили, что будут через час и вместе с доверенным лицом дадут возможность провести следственное действие в доме Кожары. Ожидание владельцев помещения затянулось на два часа, после чего прибыли двое лиц, представились адвокатами Леонида Кожары и сообщили, что последний утром был госпитализирован из-за гипертонического криза", – говорится в заявлении компании "Миллер".

Что касается жены Кожары, то она якобы тоже находится вместе с супругом в больнице "Феофания". Более того, адвокаты Кожары заявили, что их подзащитный потребовал не проводить следственный эксперимент без его участия.

О срыве следственного эксперимента написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Казанский. Он подтвердил версию юридической компании "Миллер".

"Как я и предупреждал, супруги Кожар пытаются уйти от ответственности. Впрочем, родные Старицкого не собираются с этим мириться и настроены требовать справедливого расследования и наказания для виновных", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Убийство Старицкого" на OBOZREVATEL.

Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Убийство Старицкого
Персоны
Денис Казанский Леонид Кожара
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
19
0
Смешно
2
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а шо ви хочете? Пересматривал Перевозчик-3. Бабенка обиделась, когда Стетхем её, украинку, назвал русской. И с присущей гордостью и незалежностью заявила что "мы другие по мышлению и по сердцу", затем обожралась наркотиков, украла водку, и нассала посреди магазинчика. Интересно авторы сценария мыслят...))) ____ ____
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Гоша Злой
Гоша Злой
Zhikharev Dmitry, выпей еще бояры
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги