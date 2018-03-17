Убийство у детсада под Киевом: появилось видео с подозреваемым

Подозреваемого в убийстве 42-летней Лилии Гордеевой возле детского сада в Фастове на Киевщине оставят в СИЗО на два месяца. Возможности выйти под залог у него не будет.
Такую меру пресечения утвердил районный суд Фастова, идет речь в сюжете ТСН.
Во время заседания в зале суда подозреваемый постоянно прятал лицо от камер СМИ.
В убийстве подозревается работник автомойки Алексей Ермолович. Следствие считает, что его наняли за 12 тысяч долларов другие совладельцы этого бизнес-объекта. С убийством мужчине помогал его сын.
Известно, что Ермолович родился в Казахстане, жил в Киеве, женат.
Он имеет как минимум одного сына, которого уже также арестовали на время следствия, как соучастника выполнения преступления.
Под арест попал и сын совладелицы автомойки, который, как считает следствие, также мог быть одним из заказчиков.
Как сообщал "Обозреватель", появились фото подозреваемого в убийстве в Фастове.
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