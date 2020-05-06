Убийство сына депутата в Киеве: одного из подозреваемых оставили под стражей, другой – объявил голодовку

Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в пособничестве организации покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын Александр.

О таком решении сообщила пресс-служба суда на своем сайте. А издание hromadske уточнило, что речь идет об Александре Раевом. Это журналистам подтвердил адвокат подозреваемого Александр Панченко.

Так, ранее задержанному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 23 мая текущего года.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 25 марта 2020 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения", – говорится в сообщении суда.

Убийство сына депутата в Киеве. Иллюстрация

Как отметили журналисты, Раева задержали вместе с Ибрагимом Шахгириевим конце марта, им инкриминируют пособничество в преступлении.

Жалобу защитника Шахгириева суд не рассмотрел из-за того, что из Печерского суда еще не поступили соответствующие материалы. В то же время его адвокат Дмитрий Абрамчук рассказал, что задержанный объявил голодовку, которая продолжается уже 13 дней.

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