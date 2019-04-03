Убийство сотрудника Госохраны в Киеве: суд вынес неожиданное решение

В Киеве Печерский райсуд выпустил из-под стражи боксера Петра Очеретяного, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления госохраны Василия Хмелюка.

Ему изменили меру пресечения на домашний ночной арест, пишет Hromadske. Городская прокуратура не согласна с таким решением и будет подавать апелляцию.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец добавила, что основания такого судебного решения неизвестны, поскольку суд огласил только результативную часть.

Погибший и его семья Информатор

"Полный текст решения будет объявлен 5 апреля", – сообщила Максимец.

Напомним, что 2 января на территории ЖК "Французский квартал" мужчина убил своего оппонента в перепалке одним ударом в голову. Поводом для этого стал "дорожный" спор — нападавший и жертва не могли ''поделить'' приоритетность движения.

Боксер скрылся с места происшествия и сутки прятался от правоохранителей, изменив внешность. После огласки его имени и фамилии Петр Очеретяный сам пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

Петр Очеретяный Facebook "Киев Оперативный"

Петр Очеретяный на суде Facebook Надежда Максимец

Подозреваемому в убийстве боксеру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом залога.

Как писал OBOZREVATEL, 9 января Очеретяного отпустили под залог в 600 000 гривен. Однако уже 24 января Апелляционный суд Киева поддержал жалобу прокуратуры и арестовал Петра Очеретяного.

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