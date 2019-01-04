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Убийство сотрудника госохраны в Киеве: суд решил судьбу подозреваемого

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Боксера Петра Очеретяного, подозреваемого в убийстве в Киеве 2 января 26-летнего сотрудника Управления государственной охраны, взяли под стражу.

Такое решение (с альтернативой залога в размере 600 тысяч гривен) вынесено в Печерском райсуде 4 января, информирует пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

В своем ходатайстве прокурор просил суд применить в отношении подозреваемого, действия которого квалифицированы по статье "Умышленное убийство", безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

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facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

"Указанное ходатайство обоснованно тем, что после совершения преступления подозреваемый по месту жительства отсутствовал, номером своего мобильного телефона не пользовался и изменил внешность", — пояснили в прокуратуре.

В органе следствия отметили, что в связи с данными фактами "есть все основания считать, что находясь на свободе, подозреваемый скрывался от органа досудебного следствия".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора, избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Прокуратура обжалует решение суда в части определения залога в апелляционном порядке.

Напомним, ранее в сети появилось фото подозреваемого, он был одет в спортивный костюм и пуховик. Также видно, что мужчина, зафиксированный на камерах видеонаблюдения, носил бороду, а на заседании суда он появился без нее.

Убийство сотрудника госохраны в Киеве: суд решил судьбу подозреваемого

Telegram "Киев Оперативный"

Как писал OBOZREVATEL, погибшим в ходе перепалки на территории ЖК "Французский квартал" оказался военнослужащий Управления государственной охраны Василий Х.

Момент его жестокого убийства в центре Киева попал на видео.

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Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Теги
судПечерский судфотографииубийство
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