Убийство Шеремета: суд оставил подозреваемую под домашним арестом

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году военного медика Яну Дугарь оставили под домашним арестом.

Апелляцию защиты частично удовлетворили, ведь теперь Дугарь будет под домашним арестом в Киеве, а не в Днепропетровской области. Соответствующее решение принял на заседании Киевский апелляционный суд 8 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемую оставили под домашним арестом до 8 февраля. Много людей были готовы взять Дугарь на поруки.

Подозреваемая Дугарь и погибший Шеремет

Следствие считает, что Дугарь вела разведку возле дома журналиста накануне его гибели.

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Дугарь оставили под домашним арестом

Апелляцию защиты частично удовлетворили

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Дугарь оставили под домашним арестом

Апелляцию защиты частично удовлетворили

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Дугарь оставили под домашним арестом

Апелляцию защиты частично удовлетворили

Подозреваемую в убийстве журналиста Шеремета Дугарь оставили под домашним арестом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Печерский районный суд Киева 13 декабря провел заседание для избрания меры пресечения подозреваемой в убийстве Шеремета волонтеру Дугарь.

К ней применили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства по адресу: Новомосковск (Днепропетровской области) сроком до 8 февраля 2020 года.

Адвокаты Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия.

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