Рост подозреваемого в убийстве Павла Шеремета в Киеве в 2016 году, музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко (Riffmaster) почти на 10 см больше роста человека, который попал на записи камер видеонаблюдения.

Такое заявление сделал юрист и военный Леонид Маслов на своей странице в Facebook. Он опубликовал фото момента, когда Антоненко измеряли рост, а также результат этого измерения – 179, 7 см (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Также Маслов дал ссылку на сайт "Сенс Украина", где размещены результаты экспертиз относительно роста мужчины и женщины, зафиксированных камерами видеонаблюдения.

Юрист указал на вопиющее несоответствие в деле Шеремета

Один из выводов показал, что "рост человека №1 (с кепкой на голове) соответствует отметке 170 см, отклонение возможно на +\-3%". Еще в одном говорится, что "рост человека в кепке с предоставленных на экспертизу видеофайлов соответствует 172 см ± 5,16 см". А вот третий показал, что "установить рост людей... с достаточной точностью и учесть и/или оценить точность измерений, по мнению эксперта, невозможно".

"Разница не в 2,5 см. Разница в 9,7 см! А уже с учетом максимально возможной погрешности любой человек ростом 177,16 и выше вне всякого сомнения не может быть лицом с камер с места преступления", – написал Маслов в сети.

Рост Антоненко Facebook/Леонид Маслов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Ранее Антоненко уже указывал на различия между собой и человеком из записей видеокамер. А в сети сравнили фото подозреваемых в убийстве Шеремета, задержанных 12 декабря 2019, со старыми кадрами с камер наблюдения.

В СМИ появилась информация о том, что человек, который принимал участие в закладке взрывчатки под авто Шеремета и был зафиксирован камерами видеонаблюдения, ниже Антоненко.

Позже выяснилось, что правоохранителям не удалось установить рост людей, которых подозревают в убийстве Шеремета, зафиксированных на камерах видеонаблюдения, поскольку у следствия появились экспертизы, противоречащие друг другу.

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