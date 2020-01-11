Убийство Шеремета: в СБУ ответили на упреки о сокрытии видео

Служба безопасности Украины опровергла заявление министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что полиция не получила видеозаписи с четырех камер наблюдения по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

Такую информацию предоставила пресс-служба СБУ в ответ на запрос "Слідства.Інфо". Речь идет о декабрьском заявлении Авакова на одном из телеканалов.

"Мы не нашли четыре камеры. Мы не смогли их получить. Это хорошие камеры в хороших местах. В очень нужных для нас местах были, с хорошим качеством. Нам сказали: "Мы их вам отдали раньше. Удивительно, что вы их не получили". А их не было", – сказал министр и добавил, что этот факт является предметом отдельного расследования.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и погибший журналист Павел Шеремет

Аваков заявил, что сразу после убийства эти видео собирала полиция вместе с сотрудниками СБУ. Впрочем, после того, как Генеральная прокуратура поручила расследовать дело именно полиции, по словам министра, им не передали соответствующие записи.

В то же время представители СБУ заверили, что предоставили полиции все необходимые материалы.

"Полученные сотрудниками СБУ носители информации с записями камер наружного наблюдения, которые расположены в одном из домов вблизи места преступления, были переданы следователю с соответствующим процессуальным оформлением, в оригинальном виде, без изменения в конфигурацию и объем материалов", – говорится в ответе на запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster); волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко; волонтеру и военной медсестре Яне Дугар.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Аваков заявил, что подозреваемым в убийстве Шеремета могли "сливать" информацию о ходе расследования.

Вечером 2 января правоохранители провели следственный эксперимент с подозреваемыми в убийстве Шеремета.

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