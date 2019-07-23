Убийство Шеремета в Киеве: Зеленский заговорил о результате расследования

Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом расследования убийства журналиста Павла Шеремета и заявил, что видит результат.

По его мнению, правоохранители уже близки к доказательству вины подозреваемых, имена которых пока скрываются. Об этом он заявил на брифинге 23 июля.

Зеленскому в закрытом режиме докладывал глава Нацполиции Сергей Князев. Также были обнародованы данные, которые свидетельствуют о возможных причинах преступления.

Князев на докладе Скриншот

"Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в Киеве. При убийстве использовалось взрывное устройство с дистанционным управлением.

Позже следствие по делу Шеремета "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировано". Также полиция засекретила часть материалов по делу Шеремета.

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