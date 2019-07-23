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Убийство Шеремета в Киеве: Зеленский заговорил о результате расследования

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Президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с ходом расследования убийства журналиста Павла Шеремета и заявил, что видит результат.

По его мнению, правоохранители уже близки к доказательству вины подозреваемых, имена которых пока скрываются. Об этом он заявил на брифинге 23 июля.

Зеленскому в закрытом режиме докладывал глава Нацполиции Сергей Князев. Также были обнародованы данные, которые свидетельствуют о возможных причинах преступления.

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Князев на докладе

Князев на докладе

Скриншот

"Из того, что я увидел, не могу говорить, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат", – заявил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Владимир Зеленский Сергей Князев
Место
Украина Киев
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