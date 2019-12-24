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24 декабря • обновлено в 17:56
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/ Криминал

Убийство Шеремета: суд принял новое решение по подозреваемой Кузьменко

11.2т
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Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко во вторник, 24 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года.

Фигурантке дела отказали в удовлетворении апелляционной жалобы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В суде выслушали двух свидетелей – бывшего мужа подозреваемой Дмитрия Кузьменко, а также главного врача медучреждения, в котором работала женщина Владимира Жовнира. Взять на поруки Кузьменко были готовы десятки человек.

Юлия Кузьменко и Павел Шеремет

Юлия Кузьменко и Павел Шеремет

Также во время своего выступления адвокат Кузьменко Влад Добош попросил освободить подозреваемую из-под стражи. По его словам, на момент убийства Шеремета женщина была дома, подозреваемого – Андрея Антоненко видела лишь трижды, а с подозреваемой Яной Дугарь познакомилась недавно.

Когда слово предоставили Кузьменко, она заявила, что никогда не знала убитого журналиста и даже не слышала о нем до его гибели. Женщина попросила, чтобы ее освободили из-под стражи, и сказала, что хочет "вернуть себе честное имя как волонтер и врач".

В то же время прокурор просил суд обратить внимание на то, что в последние годы Кузьменко приобрела себе машину и дом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтерке и военной медсестре Яне Дугарь.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

  • По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

  • Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

  • Одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые улики против него. Полиция выяснила, что для подрыва авто Шеремета использовалось вещество, аналогичное тому, остатки которого полиция нашла в изъятой в Антоненко мине.

  • Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для Кузьменко собрали более 100 правоохранителей.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Павел Шеремет Юлия Кузьменко
Место
Украина Киев
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
А что приобрел этот прокурор и его доблестные коллеги? Вот сволоты! Он с друзьями за все приобретенное могли рукамиводителей всех уровней, включая ..., поубивать
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Куни Чан
Куни Чан
Карчинский и его недоделанная рагульская версия ИРА
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филя филя
филя филя
сейчас отпразднует новый год не по привычному, заскучает, потом обидется. а через пару месяцев начнёт сдавать своих из вредности)) надвигается грандиозный шухер)) пойду накачу. попкорна))
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