Убийство Шеремета: суд принял новое решение по подозреваемой Кузьменко

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года в Киеве, волонтера и детского кардиохирурга Юлию Кузьменко во вторник, 24 декабря, оставили под стражей до 8 февраля 2020 года.

Фигурантке дела отказали в удовлетворении апелляционной жалобы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В суде выслушали двух свидетелей – бывшего мужа подозреваемой Дмитрия Кузьменко, а также главного врача медучреждения, в котором работала женщина Владимира Жовнира. Взять на поруки Кузьменко были готовы десятки человек.

Юлия Кузьменко и Павел Шеремет

Также во время своего выступления адвокат Кузьменко Влад Добош попросил освободить подозреваемую из-под стражи. По его словам, на момент убийства Шеремета женщина была дома, подозреваемого – Андрея Антоненко видела лишь трижды, а с подозреваемой Яной Дугарь познакомилась недавно.

Когда слово предоставили Кузьменко, она заявила, что никогда не знала убитого журналиста и даже не слышала о нем до его гибели. Женщина попросила, чтобы ее освободили из-под стражи, и сказала, что хочет "вернуть себе честное имя как волонтер и врач".

В то же время прокурор просил суд обратить внимание на то, что в последние годы Кузьменко приобрела себе машину и дом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Шеремет был убит 20 июля 2016 в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) выдвинули: музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster) волонтеру и детскому кардиохирургу Кузьменко; волонтерке и военной медсестре Яне Дугарь.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

По решению суда, Дугарь отправили под домашний арест. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу до 8 февраля.

Антоненко 23 декабря отказали в удовлетворении апелляционной жалобы и оставили под стражей.

Одной из причин, по которой Антоненко оставили под арестом, стали новые улики против него. Полиция выяснила, что для подрыва авто Шеремета использовалось вещество, аналогичное тому, остатки которого полиция нашла в изъятой в Антоненко мине.

Под зданием Апелляционного суда города Киева 24 декабря перед заседанием по делу об апелляции относительно меры пресечения для Кузьменко собрали более 100 правоохранителей.

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