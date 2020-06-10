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10 июня • обновлено в 17:00
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Убийство Шеремета: суд оставил под стражей Кузьменко

1.7т
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Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила под стражей подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в столице в 2016 году, детского хирурга Юлию Кузьменко.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду, 10 июня. Как написало информационное агентство УНИАН, суд отказался изменить меру пресечения подозреваемой.

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда от 26 мая... о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей до 24 июля включительно оставить без изменения, а апелляционную жалобу защитника Беспалого оставить без удовлетворения", – сообщила во время заседания председательствующая судья Татьяна Росик.

Суд оставил под стражей подозреваемою в убийстве Шеремета Кузьменко. Иллюстрация

Суд оставил под стражей подозреваемою в убийстве Шеремета Кузьменко. Иллюстрация

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Автор
Яра Дорош
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