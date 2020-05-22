Убийство Шеремета: адвокат заявил о завершении следствия в отношении подозреваемых

Адвокат Кузьменко 22 мая заявил, что полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения

Недавно офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста по 12 июня

Волонтеру и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила «разведку»

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева

Полиция завершила досудебное расследование в отношении подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве в 2016 году.

Такое заявление 22 мая сделал адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко – Тарас Безпалый в комментарии "Украинской правде".

"Сейчас сообщают о завершении досудебного расследования. Сегодня вынесли постановление, материалы относительно Кузьменко, Антоненко, Дугарь (Подозреваемые. – Ред.) выделили в новое производство и сразу объявили о завершении досудебного расследования", – сказал он.

Убийство Шеремета в Киеве

По словам адвоката, по состоянию на 16:15 он заходил в изолятор временного содержания к подзащитной, где ему должны были вручить соответствующие документы. Детали о завершении следствия он пообещал предоставить позже.

Адвокат другой подозреваемого Яны Дугарь также подтвердил журналистам, что в ближайшее время им должны сообщить о завершении расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, взорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

12 декабря 2019 полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) было выдвинуто музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрей Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь заподозрили в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее муж Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами расследования убийства Шеремета.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства.

Он 2 марта признал, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста еще на два месяца – до 12 июня.

21 мая появилась информация, что подозреваемым по делу об убийстве Шеремета – Кузьменко, Антоненко и Дугарь изменили подозрения.

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