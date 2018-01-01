Убийство сестры жертвы резонансного ДТП под Киевом: полиция приняла решение

Полиция открыла уголовное производство из-за убийства на Киевщине юристки и правозащитницы, сестры жертвы резонансного ДТП Ирины Ноздровской.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что тело Ноздровской обнаружили в реке села Димидов Вышгородского района.

"Тело погибшей будет направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины и обстоятельств смерти. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство", - отмечается в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова.

Как писал "Обозреватель", об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря. 1 января в МВД заявили, Ирину нашли мертвой.

Отметим, что, по словам журналиста Владимира Тимофийчука, Ирина лично вела дело гибели своей сестры, которую сбил пьяный водитель Дмитрий Россошанский. Ей часто угрожали друзья и родственники убийцы. Даже по этому поводу было открыто несколько уголовных производств.

В конце декабря 2017 года было последнее заседание суда, после чего Россошанский остался под стражей, а его отец пригрозил Ирине словами: "Ты плохо кончишь".