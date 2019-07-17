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Убийство ребенка под Киевом: в деле произошел скандальный поворот

3.7т Читать материал на украинском

Государственное бюро расследований объявило о подозрении третьему человеку в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

Об этом на брифинге 17 июля сообщил директор ГБР Роман Труба, пишет Hromadske. Оружие, из которого был совершен выстрел, за все 1,5 месяца следствия так и не нашли.

"В этом деле уже трое подозреваемых. Только что объявлено о подозрении третьему лицу, которое присутствовало при стрельбе и тоже стреляло", – заявил Труба.

Новости
Убийство ребенка под Киевом: появились новые скандальные факты о подозреваемом
Кирилл Тлявов

Кирилл Тлявов

Факты

По его словам, на месте стрельбы находились четыре человека: два правоохранителя и два гражданских. Третье подозрение было объявлено именно гражданскому. Уточняется, что это совершеннолетний, поскольку ранее говорилось о присутствии ребенка на месте ЧП.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Убийство полицией ребенка под Киевом
Место
Украина
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