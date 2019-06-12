Убийство ребенка под Киевом: появилась новая информация о подозреваемых

Адвокаты подозреваемых в убийстве 5-летнего ребенка под Киевом подали апелляцию на решение суда о содержании под стражей.

Защита Владимира Петровца и Ивана Приходько будет настаивать на изменении меры пресечения, пишет УНН.

"Давалось пять суток на обжалование. Они уже прошли, конечно, подали", – отметил адвокат подозреваемого Андрей Козацкий.

Приходько Укринформ

Также об апелляции заявил защитник и второго фигуранта расследования. Он отметил, что судебное заседание относительно дела еще не назначили.

Петровец Страна

Напомним, что Приходько и Петровцу назначили 60 суток ареста без права на залог. Оба свою вину отрицали. Адвокат семьи погибшего высказал предположение, что смертельную пулю мог выпустить другой ребенок. По данным следствия, на месте стрельбы были сын Петровца вместо со своим другом.

Как писал OBOZREVATEL, сперва работники полиции утверждали, что пострадавший Кирилл Тлявов по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, когда гулял у дома вместе с тремя другими детьми.

Вскоре они признались, что развлекались в нетрезвом состоянии и случайно попали в ребенка. Мальчик был госпитализирован в реанимацию, а во время обысков у подозреваемых дома нашли склад оружия.

3 июня маленький Кирюша скончался, не приходя в сознание. Врачи удалили ему половину черепа, но так и не смогли достать пулю из мозга.

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