Убийство ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Однако соответствующее решение может принять Верховная Рада, пишет "Интерфакс-Украина". Об этом сообщил сам министр после заседания Кабмина 5 июня.

"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – заявил Аваков.

После смерти ребенка от огнестрельного ранения в голову, в совершении которого подозревают двух полицейских, в нескольких городах Украины прошли массовые митинги с призывом к Авакову уйти в отставку.

Также на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция. За два дня после публикования она набрала более 20 000 голосов "за" из 25 000, которые необходимы для рассмотрения.

Аваков и погибший ребенок

Как писал OBOZREVATEL:

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