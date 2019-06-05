Убийство ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление об отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.
Однако соответствующее решение может принять Верховная Рада, пишет "Интерфакс-Украина". Об этом сообщил сам министр после заседания Кабмина 5 июня.
"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – заявил Аваков.
После смерти ребенка от огнестрельного ранения в голову, в совершении которого подозревают двух полицейских, в нескольких городах Украины прошли массовые митинги с призывом к Авакову уйти в отставку.
Также на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция. За два дня после публикования она набрала более 20 000 голосов "за" из 25 000, которые необходимы для рассмотрения.
Аваков и погибший ребенок
Как писал OBOZREVATEL:
5-летний Кирилл получил ранение в голову во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком 31 мая. Мальчик умер 3 июня в больнице, не приходя в сознание.
Полицейские, как выяснилось, были пьяными и просто "развлекались", стреляя по банкам.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что полицейские, которые убили ребенка, будут наказаны по всей строгости закона и дело не удастся "замять".
4 июня суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько. Однако они свою вину отрицали.
Также Князев уволил главу Нацполиции Киевской области Дмитрия Ценова, который попросил отправить его в зону ООС на Донбасс.
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