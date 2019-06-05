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/Криминал

Убийство ребенка под Киевом: Аваков сделал заявление об отставке

12.6тЧитать материал на украинском

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку после убийства 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Однако соответствующее решение может принять Верховная Рада, пишет "Интерфакс-Украина". Об этом сообщил сам министр после заседания Кабмина 5 июня.

"Я тоже не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", – заявил Аваков.

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После смерти ребенка от огнестрельного ранения в голову, в совершении которого подозревают двух полицейских, в нескольких городах Украины прошли массовые митинги с призывом к Авакову уйти в отставку.

Также на сайте президента Украины была зарегистрирована соответствующая петиция. За два дня после публикования она набрала более 20 000 голосов "за" из 25 000, которые необходимы для рассмотрения.

Аваков и погибший ребенок

Аваков и погибший ребенок

Как писал OBOZREVATEL:

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Персона
Арсен Аваков
Место
УкраинаКиев
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Хтоб сомневался? Даже не пиявка - гнида.
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Good Valery
Good Valery
с такой должности уходят только вперед ногами. вообще аваков самая большая сволочь в нашей стране.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Главный мент страны наглядно показал, почему у Народного фронта рейтинг – ноль.
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