Убийство представителя гей-сообщества с ДПЦ в Киеве: соседи рассказали об уловке подозреваемого

Соседи благодаря чату в соцсетях невольно едва не содействовали побегу одного из подозреваемых в убийстве общественного активиста с ДЦП Александра Карасева, который также состоял в гей-сообществе.

Людмила, проживающая в этом доме, рассказала "Сегодня", что все началось со странного сообщения от одного из соседей. В общем чате жильцов мужчина написал, что в его квартиру пытаются влезть посторонние.

"Пишет наш сосед, мол, кто может посмотреть, пожалуйста? На девятом этаже в квартиру пытаются влезть посторонние. Говорят, что полиция, но не объясняют, на каком основании", – сказала она.

Женщина отметила, что жильцы сразу решили помочь и начали в чате описывать происходящее во дворе.

"Дальше соседи начинают писать: внизу машина полиции, пожарная заехала, уже вторая пожарка уехала, уже с автоматом спецназ забежал. Раз в пять-семь минут соседи писали, что происходит", – подчеркнула Людмила.

Уже утром 17 сентября она узнала о том, почему приезжали правоохранители.

По предварительным данным полиции, мотивом к совершению преступления стали корытные мотивы, поскольку у жертвы забрали телефон, который затем заложили в ломбард.

Однако другого мнения придерживаются в организации "Альянс Глобал". Там считают, что Карасев, который был представителем гей-сообщества, мог стать жертвой именно из-за этого.

"По версии полиции, убийство совершено с целью завладения личными вещами Александра. Друзья погибшего говорят, что на теле было обнаружено 24 ножевых ранения. Из практики других преступлений известно, что обычно злоумышленники намеренно выбирают геев для расправы, маскируя человеконенавистническую сущность своих действий грабежом уже замученной жертвы", – отметили в организации.

Как сообщал OBOZREVATEL, тело Александра Карасева с многочисленными ножевыми ранениями и перерезанным горлом было обнаружено в Киеве возле водоема в районе "Академгородка" 17 сентября.