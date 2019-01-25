Убийство правозащитницы Ноздровской: суд принял новое решение

Шевченковский районный суд Киева 25 января продлил на два месяца содержание под стражей обвиняемого в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрия Россошанского.

Об этом корреспонденту OBOZREVATEL стало известно во время судебного заседания. По решению суда Россошанский будет находится под стражей до 25 марта 2019 года (чтобы посмотреть полное видео суда, доскрольте до конца).

Отметим, что обвиняемый своей вины в убийстве Ноздровской не признает, о чем он сказал на суде.

Адвокат предполагаемого убийцы Алексей Цибенко во время заседания отметил, что его подзащитного "подставили, запугали и он себя оговорил".

Добавим также, что дело Юрия Россошанского будет рассматривать суд присяжных. На этом настояла его защита. Родственники погибшей с этим согласились. На заседании 25 января присяжные были приведены к присяге.

Как сообщал OBOZREVATEL, об исчезновении Ноздровской стало известно 29 декабря 2017 года. А 1 января ее тело нашли в реке Козка возле с. Демидов Киевской области.

Подозреваемым в убийстве адвоката является Юрий Россошанский. Поначалу мужчина не отрицал свою причастность к убийству Ноздровской.

Позже Россошанскому ужесточили подозрение. В случае доказательства его вины ему грозит пожизненное заключение.

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