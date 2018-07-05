Убийство подполковника в Киеве: обнародовано фото погибшего и возможный мотив расправы

Подполковника Национальной полиции Украины, тело которого обнаружили с огнестрельным ранением в автомобиле, Дмитрия Глушака, который работал заместителем начальника Департамента оперативно-технического обеспечения, могли убить из-за профессиональной деятельности.

Фотографию с водительскими правами убитого обнародовал в Facebook руководитель гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов.

"ДОТО - Департамент оперативно-технического обеспечения. Это та контора, которая непрерывно прослушивает всех вас. Конечно, без каких-либо законных оснований. Сейчас не 1950 год. Чтобы прослушивать совсем не нужны специально обученные люди. И чтобы записывать совсем не надо бобинных магнитофонов. Все разговоры, переписки, видеозвонки, сообщения в социальных сетях и т.д. минимально контрсистемных людей - все автоматически записывается и сохраняется навсегда. Конечно, без решения суда. Но сообщение не о том, а о заместителе начальника ДОТО Глушаке. Его застрелили сегодня в его же машине с заднего сиденья из автомата. Ну что тут скажешь... Слушать можно всех, но некоторых только один раз", - написал он, назвав правоохранителя полковником.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве ранили мужчину, который позже скончался в больнице.