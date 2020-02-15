Убийство пластического хирурга в Киеве: суд принял жесткое решение по подозреваемым

Двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве 2 февраля избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковским районным судом столицы избрано безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве врача-хирурга на ул. Саксаганского в Киеве", – говорится в посте.
Суд принял решение по подозреваемым в убийстве пластического хирурга в Киеве
Прокуратура города Киева
Так, исполнителю преступления и его сообщнику, который выполнял роль водителя, было сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц). Также второму подозреваемому дополнительно инкриминировано ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов).
Мотивы убийства будут установлены. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Суд принял решение по подозреваемым в убийстве пластического хирурга в Киеве
Прокуратура города Киева
Как сообщал OBOZREVATEL:
Убийство пластического хирурга Сотника произошло вечером 2 февраля в Киеве – киллер произвел несколько выстрелов.
Стали известны приметы подозреваемого, а также появилось видео момента убийства.
Выяснилось, что родители пластического хирурга слышали, как убивали их сына.
Резонансное убийство пластического хирурга в центре Киева получило новый поворот. Оказалось, что родители врача были фигурантами громкого скандала в Донецке.
В аэропорту Одессу 14 февраля сотрудники полиции совместно с пограничниками с задержали иностранца, которого заподозрили в убийстве Сотника. Кроме того, в Киеве во время спецоперации был пойман его сообщник.
Подозреваемыми в убийстве пластического хирурга в Киеве назвали граждан Кыргызстана и России.
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