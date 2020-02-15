Убийство пластического хирурга в Киеве: суд принял жесткое решение по подозреваемым

Двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга Андрея Сотника в Киеве 2 февраля избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд 15 февраля. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры №10 Шевченковским районным судом столицы избрано безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей двум мужчинам, которых подозревают в убийстве врача-хирурга на ул. Саксаганского в Киеве", – говорится в посте.

Суд принял решение по подозреваемым в убийстве пластического хирурга в Киеве Прокуратура города Киева

Так, исполнителю преступления и его сообщнику, который выполнял роль водителя, было сообщено о подозрении по п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц). Также второму подозреваемому дополнительно инкриминировано ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов).

Мотивы убийства будут установлены. За совершенное подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд принял решение по подозреваемым в убийстве пластического хирурга в Киеве Прокуратура города Киева

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