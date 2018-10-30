Убийство Амины Окуевой: раскрыты новые подробности

Участницу войны за независимость Украины Амину Окуеву убили из оружия иностранного производства. Его обнаружили выброшенным в поле неподалеку места преступления, в районе поселка Глеваха, что под Киевом.

Об этом спустя год расследования убийства Окуевой сообщил начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Николай Жукович. Он рассказал, что правоохранители продолжают вести досудебное расследование, пишет УНН.

"Баллистической экспертизой установлено, что оружие, которое нашли в поле недалеко от места убийства, и пули — одинакового происхождения и это оружие иностранного производства", — сказал Жукович.

Напомним, что пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амину Окуеву убили под Киевом 30 октября 2017 года, расстреляв авто, в котором она ехала со своим мужем. Спустя год имя убийцы остается неизвестным, а мама погибшей утверждает, что супруг Амины сам доберется до убийц.

Амина Окуева KP UA

Как писал OBOZREVATEL, следователи не смогли доказать "российский след" в убийстве Окуевой. При этом киллер, совершавший покушение на нее в июне 2017 года, изменил показания на суде, начав отрицать причастность главы Чеченской Репсублики Рамзана Кадырова к "заказу" на убийство Амины и ее мужа.