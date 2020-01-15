Уже убивал? Раскрыты новые детали о фигуранте дела Окуевой

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой Андрей Кравченко, которого задержали вслед за Игорем Редькиным, ранее уже фигурировал в аналогичном расследовании.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Национальной полиции Украины. Мужчину назвали членом той же преступной группы, которую в полиции связывают с убийством топ-менеджера фирмы "Капарол" Павла Зможного (его расстреляли в 2016-ом в селе Крушинка под Киевом).

Также организации приписывают расправу с начальником отдела рекламы "Киевского метрополитена" Павлом Миленьким, которого зарезали в январе 2019 года в селе Святопетровское Киевской области.

Задержанный Кравченко Страница Кравченко в соцсети

По словам правоохранителей, в 2014 году на Киевщине был убит предприниматель, имя которого не уточнили. По делу проходил задержанный Кравченко, однако расследование не было резонансным. Тогда мужчина не привлекался к ответственности.

"Задержанного уже арестовывали в сентябре 2019. По убийству Амины Окуевой проведен ряд экспертиз. И мы четко понимаем, что этот человек мог быть причастен к ее гибели", – отметили в полиции.

В полиции рассказали о прошлом фигуранта дела Окуевой

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