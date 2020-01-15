Уже убивал? Раскрыты новые детали о фигуранте дела Окуевой

Подозреваемый в убийстве Амины Окуевой Андрей Кравченко, которого задержали вслед за Игорем Редькиным, ранее уже фигурировал в аналогичном расследовании.
Об этом OBOZREVATEL сообщили в Национальной полиции Украины. Мужчину назвали членом той же преступной группы, которую в полиции связывают с убийством топ-менеджера фирмы "Капарол" Павла Зможного (его расстреляли в 2016-ом в селе Крушинка под Киевом).
Также организации приписывают расправу с начальником отдела рекламы "Киевского метрополитена" Павлом Миленьким, которого зарезали в январе 2019 года в селе Святопетровское Киевской области.
Задержанный Кравченко
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По словам правоохранителей, в 2014 году на Киевщине был убит предприниматель, имя которого не уточнили. По делу проходил задержанный Кравченко, однако расследование не было резонансным. Тогда мужчина не привлекался к ответственности.
"Задержанного уже арестовывали в сентябре 2019. По убийству Амины Окуевой проведен ряд экспертиз. И мы четко понимаем, что этот человек мог быть причастен к ее гибели", – отметили в полиции.
В полиции рассказали о прошлом фигуранта дела Окуевой
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2017 года в Киеве совершили покушение на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.
Киллера удалось обезвредить и задержать. После этого Окуевой была предоставлена госохрана.
Когда время вышло, супругам предложили продолжить государственную охрану, однако они отказались от нее.
Амина и Адам не были признаны потерпевшими после первого покушения.
30 октября 2017 года на Осмаева и Окуеву снова напали под Киевом. В результате Окуева погибла.
12 января задержали группу лиц, которые, по данным правохранителей, являются киллерами и могли убить Окуеву. Одним из задержанных является ранее несудимый украинец Игорь Редькин.
Задержанный вероятный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.
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