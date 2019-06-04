Убийство малыша под Киевом: подозреваемые копы отличились выходкой

Подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.

"Мой клиент на сегодняшний день в связи с тем, чтобы его показания не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц, отказался от показаний", — сказал "Украинской правде" адвокат Петровца Андрей Казацкий.

На вопрос, с чего стреляли в день трагедии, защитник ответил, что его клиент не давал разрешения раскрывать адвокатскую тайну.

О подобном заявил и адвокат второго подозреваемого, Приходько, Андрей Чичиркин.

"Мы не давали показаний пока. Потому сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство в суд. Стороне обвинения было не до расследования уголовного производства", — сказал он.

"Насчет освидетельствования, следственными органами не было осуществлено ту процедуру, которая должна была быть согласно законодательству. Для того, чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно пройти определенную процессуальную процедуру, нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должно быть добровольное согласие обследуемого лица. Документов у прокурора и следователя не было", — уточнил правозащитник.

При этом адвокаты не смогли возразить, что подозреваемые в день трагедии могли употреблять алкоголь.

Погибший Кирилл Facebook мамы мальчика

"Такие факты (алкогольного опьянения. — Ред.) официально не установлены. Есть определенные показания о том, что употреблялись алкогольные напитки, но чтобы во время этих событий они были в состоянии алкогольного опьянения, таких данных у меня нет. Они были вне службы, думаю, что каждый в выходные может..." — сказал Казацкий.

Правозащитники отметили, что их подзащитные не признают своей вины.

"По его словам и по показаниям тех свидетелей, которые есть в материалах уголовного производства, Владимир Петровец не осуществлял выстрелы. Как можно признать вину, если умер ребенок, а он — отец трех детей и он утверждает, что не стрелял", — добавил адвокат Петровца.

На вопрос, стрелял ли Петровец вообще в тот день, адвокат отметил: "Не знаю, как в тот день, но в тот период, который указан в сообщении о подозрении — там указан определенный диапазон времени, — то в это время он выстрелов не совершал, а раньше или позже (неизвестно. — Ред.)".

Относительно того, будут ли обжаловать решение суда о заключении под стражу, защитники ответили, что не знают мотивации судьи.

"У нас есть 5 суток на обжалование, я свою позицию буду согласовывать и потом будем решать. Сейчас еще нет полного текста. Решение суда нас не устраивало, но имеем то, что имеем. Когда ознакомимся с полным текстом, то примем решение, будем дальше его обжаловать, или оно останется на 60 суток", — подытожил Казацкий.

Как писал OBOZREVATEL:

В Киеве 4 июня Голосеевский районный суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве ребенка, Владимира Петровца и Ивана Приходько . Они свою вину отрицают.

Врачи боролись за жизнь 5-летнего Кирилла с 31 мая. В этот день во время прогулки возле своего дома в Переяслав-Хмельницком ребенок получил внезапное ранение в голову. Подозреваемыми в стрельбе назвали полицейских, которые во внеслужебное время стреляли по банкам.

Вместе с правоохранителями на месте стрельбы якобы находились сын Петровца со своим другом.

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